В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за певних умов — Finance.ua
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В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за певних умов

Світ
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В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за певних умов
В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за певних умов
Задля посилення безпеки дорожнього руху в Європі планують значно знизити вік учасників дорожнього руху. Рішення вже прийнято, але до набуття нормами чинності ще треба почекати. Про це пише inpoland.net.pl.
Європейський Союз поставив собі за мету підвищити безпеку на дорогах та виключити смертельні випадки. Спочатку ці норми планували запровадити з січня 2024 року, але потім цю дату перенесли.
Нові правила стосуються, серед іншого, літніх водіїв. Ці люди, попри багаторічний стаж керування автомобілем, з віком втрачають навички водіння. Своєю чергою це може спричинити багато небезпек на дорогах.
  • Однією з головних вимог буде проведення психологічних тестів для людей похилого віку.
  • Обстеження матимуть на меті перевірити психологічний стан літніх водіїв і виявити можливі проблеми з концентрацією.
  • Якщо в ході обстеження будуть виявлені певні відхилення, водійське посвідчення вилучать.
Найбільш дискусійним питанням є вік, з якого потрібно буде проходити перевірку водіям. Спочатку планувалося, що обстеження буде обов’язковим для водіїв від 65 років, потім висували пропозицію підвищити цю межу до 70 років. Але єдності поки що немає.
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Згідно із запропонованими нововведеннями, водії, які перевищили встановлений вік і бажають далі керувати транспортним засобом, повинні будуть проходити обстеження кожні два роки, а старші — навіть щороку. Пропонується також додатково запровадити курси підвищення кваліфікації.
Роботи над положеннями ще тривають, тому не відомо, коли саме і чи взагалі набудуть чинності зміни в такому вигляді. Однак відомо точно, що зміни неминучі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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