В ЄС готують загальноєвропейське визнання водійських прав українських біженців – ЗМІ — Finance.ua

Депутатка від Лівих хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині спричинить для біженців значні витрати, потребуватиме часу і матиме перешкоди, зокрема, у вигляді мовного бар’єру.
Крім того, багатьом біженцям потрібні водійські права для отримання роботи.
Іноземцям, які проживають в Німеччині та приїжджають з країн, що не входять до ЄС, зазвичай дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в Німеччині.
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