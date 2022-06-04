В ЄС готують загальноєвропейське визнання водійських прав українських біженців – ЗМІ — Finance.ua

В ЄС готують загальноєвропейське визнання водійських прав українських біженців – ЗМІ

Вчора 11:46 — Особисті фінанси

В ЄС готують загальноєвропейське визнання водійських прав українських біженців – ЗМІ

Щоб допомогти українським біженцям і транспортним компаніям, Єврокомісія планує спеціальні правила для загальноєвропейського визнання українських водійських прав.

Про це йдеться у відповіді німецького уряду на запитання депутатки Клари Бюнгер, повідомляє « Європейська правда » з посиланням на Spiegel.

На рівні ЄС федеральний уряд і федеральні землі обговорюють з Європейською комісією можливості визнання українських водійських прав.

Читайте також Польща скасувала безкоштовний проїзд платними дорогами для українських авто

Депутатка від Лівих хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині спричинить для біженців значні витрати, потребуватиме часу і матиме перешкоди, зокрема, у вигляді мовного бар’єру.

Крім того, багатьом біженцям потрібні водійські права для отримання роботи.

Іноземцям, які проживають в Німеччині та приїжджають з країн, що не входять до ЄС, зазвичай дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в Німеччині.

До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.