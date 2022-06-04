В ЄС готують загальноєвропейське визнання водійських прав українських біженців – ЗМІ — Finance.ua
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В ЄС готують загальноєвропейське визнання водійських прав українських біженців – ЗМІ

Вчора 11:46Особисті фінанси
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В ЄС готують загальноєвропейське визнання водійських прав українських біженців – ЗМІВ ЄС готують загальноєвропейське визнання водійських прав українських біженців – ЗМІ
Щоб допомогти українським біженцям і транспортним компаніям, Єврокомісія планує спеціальні правила для загальноєвропейського визнання українських водійських прав.
Про це йдеться у відповіді німецького уряду на запитання депутатки Клари Бюнгер, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.
На рівні ЄС федеральний уряд і федеральні землі обговорюють з Європейською комісією можливості визнання українських водійських прав.
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Депутатка від Лівих хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині спричинить для біженців значні витрати, потребуватиме часу і матиме перешкоди, зокрема, у вигляді мовного бар’єру.
Крім того, багатьом біженцям потрібні водійські права для отримання роботи.
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Іноземцям, які проживають в Німеччині та приїжджають з країн, що не входять до ЄС, зазвичай дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в Німеччині.
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За матеріалами: Економічна Правда
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