В ЄС дозволять пасажирам вільно користуватися 5G на борту літака — Finance.ua

В ЄС дозволять пасажирам вільно користуватися 5G на борту літака Сьогодні 00:51 — Технології&Авто

В ЄС дозволять пасажирам вільно користуватися 5G на борту літака

У Європейському союзі дозволять авіакомпаніям використовувати технології 5G на борту літаків. Це дозволить пасажирам використовувати інтернет з максимальною швидкістю, повідомляє El Pais

Пасажири зможуть використовувати інтернет з максимальною швидкістю на борту літака. Рішення було опубліковано на сайті Єврокомісії.

Авіакомпанії в межах ЄС зможуть встановлювати технологію 5G на борту своїх літаків. Це дозволить пасажирам під час польотів користуватись гаджетами не вмикаючи «режим польоту».

На практиці рішення дозволить авіакомпаніям здійснювати та отримувати телефонні дзвінки та текстові повідомлення, а також використовувати дані так само, як вони це роблять на землі. Послуга буде надаватися за допомогою спеціального мережевого обладнання під назвою «pico-cell», яке з’єднує бортову систему літака із землею через супутник.

Зазначається, що така функція стала доступна після того, як Єврокомісія адаптувала законодавство про мобільний зв’язок до сучасних стандартів.

«Небо більше не є межею, коли мова йде про можливості, пропоновані надшвидким зв’язком із високою пропускною здатністю» ,— йдеться у заяві Тьєррі Бретона, єврокомісара з питань внутрішнього ринку, з нагоди оголошення пропозиції Єврокомісії.

Відповідно до рішення комісії, держави-члени ЄС повинні будуть забезпечити доступ до смуги частот 5 ГГц для використання в транспортних засобах якомога раніше, але не пізніше 30 червня 2023 року.

Крім того, дане рішення дозволить користуватись високошвидкісним інтернетом 5G під час поїздки автомобілем чи автобусом.

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