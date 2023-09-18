В ЄС досягли домовленості щодо фіскальної реформи — Finance.ua

В ЄС досягли домовленості щодо фіскальної реформи Сьогодні 11:33 — Світ

В ЄС досягли домовленості щодо фіскальної реформи

Міністри фінансів Європейського Союзу в суботу підтримали графік, який передбачає реформування фіскальних правил Євросоюзу до кінця року, оскільки вони прагнуть збалансувати скорочення боргу з інвестуванням в індивідуальному, але рівному порядку.

Про це повідомляє Reuters.

«Це може бути складним завданням, але… іспанське головування зобов’язується дотримуватися цих часових рамок», — заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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Фіскальні правила ЄС визначають вартість євро, який використовують 20 країн, і встановлюють ліміт бюджетного дефіциту в 3% ВВП і ліміт державного боргу в 60% ВВП.

Однак більшість країн ЄС перевищують ці ліміти, оскільки два роки пандемії COVID-19 та криза цін на енергоносії вимагали значних державних витрат.

Як наслідок, Єврокомісія та уряди країн ЄС обговорюють зміни до рамок, які б враховували значні відмінності в рівнях боргу та економічного зростання між країнами ЄС, гарантуючи при цьому рівне ставлення до них.

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Основна суперечка точиться між Німеччиною, яка хоче, щоб щорічні показники скорочення боргу були однаковими для всіх, і Францією, яка вважає, що шлях скорочення боргу має бути індивідуально узгодженим і що універсальна політика не спрацьовує.

Складність переговорів додає необхідність створення стимулів для урядів інвестувати в «зелений» і цифровий перехід своїх економік, а також потреба у великих витратах на оборону після вторгнення росії в Україну.

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Міністр фінансів Іспанії Надя Кальвіно заявила, що Іспанія, яка головує в ЄС на ротаційній основі до кінця року, прагне укласти початкову угоду на наступній зустрічі міністрів фінансів у жовтні, але може знадобитися більше переговорів.

Вона сказала, що 70% тексту нових правил було узгоджено в ході технічної роботи протягом літа.

«Зараз настав час шукати компроміс, який повинен забезпечити правильний баланс між стійким скороченням боргу та забезпеченням необхідного фіскального простору для інвестицій, а також стимулів для структурних реформ», — сказала пані Кальвіно.

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Європейська правда За матеріалами:

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