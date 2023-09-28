В ЄС допускають можливість розширення до 36 країн — Finance.ua

В ЄС допускають можливість розширення до 36 країн Сьогодні 15:34

В ЄС допускають можливість розширення до 36 країн

В Євросоюзі допускають можливість розширення до 36 країн-членів. У блоці вже починають обговорювати інституційні реформи, що необхідні для таких змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іспанське головування в Раді ЄС

Іспанське головування опублікувало анонс неформальної зустрічі міністрів із загальних питань та політики розширення ЄС, яка відбудеться 28−29 вересня в Мурсії (Іспанія).

Ця зустріч стане певним підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, серед головних питань якої - розширення ЄС.

«Головною темою неформальної зустрічі міністрів у перший день, у четвер 28 вересня, буде необхідність внутрішньої підготовки до можливого розширення ЄС до 36 країн-членів і, водночас, посилення підтримки країн-кандидатів з боку ЄС», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що ці два взаємопов'язані питання є основою для підготовки нового Стратегічного порядку денного ЄС, який буде затверджений у 2024 році під час бельгійського головування.

Також відомо, що під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї. Вони будуть стосуватися впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому ЄС для готовності до розширення.

Розширення ЄС

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель припустив, що Західні Балкани та інші країни-кандидати на вступ до ЄС, а також власне блок повинні бути готові до розширення до 2030 року.

Після цього єврокомісар Варгеї зазначив, що Єврокомісія планує зробити «суттєві пропозиції» щодо розширення ЄС вже у жовтні цього року.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

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