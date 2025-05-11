Трамп повідомив про «значний прогрес» у тарифних переговорах із Китаєм — Finance.ua

Трамп повідомив про «значний прогрес» у тарифних переговорах із Китаєм Сьогодні 14:28 — Світ

Трамп повідомив про «значний прогрес» у тарифних переговорах із Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» у переговорах між Вашингтоном і Пекіном щодо митної політики.

Про це він написав у соцмережі Truth Social

Трамп зазначив, що обговорюється навіть «повне перезавантаження» торговельних відносин.

«Дуже хороша зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Обговорено багато питань, досягнуто значної кількості домовленостей. Повне перезавантаження було погоджене у дружній, але конструктивній атмосфері. Ми хочемо бачити, в інтересах як Китаю, так і США, відкриття Китаю для американського бізнесу. ДОСЯГНУТО ВЕЛИКОГО ПРОГРЕСУ!!!», — йдеться у повiдомленнi.

Нагадаємо, учора, 10 травня, у швейцарській Женеві пройшли перші офіційні торговельні переговори між представниками США та Китаю, після того, як у квітні Трамп оголосив масштабні мита на китайські товари, на що Пекін відповів контрзаходами щодо американського імпорту.

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