Трамп повідомив про «значний прогрес» у тарифних переговорах із Китаєм — Finance.ua
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Трамп повідомив про «значний прогрес» у тарифних переговорах із Китаєм

Світ
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Трамп повідомив про «значний прогрес» у тарифних переговорах із Китаєм
Трамп повідомив про «значний прогрес» у тарифних переговорах із Китаєм
Президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» у переговорах між Вашингтоном і Пекіном щодо митної політики.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп зазначив, що обговорюється навіть «повне перезавантаження» торговельних відносин.
«Дуже хороша зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Обговорено багато питань, досягнуто значної кількості домовленостей. Повне перезавантаження було погоджене у дружній, але конструктивній атмосфері. Ми хочемо бачити, в інтересах як Китаю, так і США, відкриття Китаю для американського бізнесу. ДОСЯГНУТО ВЕЛИКОГО ПРОГРЕСУ!!!», — йдеться у повiдомленнi.
Нагадаємо, учора, 10 травня, у швейцарській Женеві пройшли перші офіційні торговельні переговори між представниками США та Китаю, після того, як у квітні Трамп оголосив масштабні мита на китайські товари, на що Пекін відповів контрзаходами щодо американського імпорту.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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