Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні — Finance.ua

Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні
Впродовж квітня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 5,7 тисячі нових легковиків. Це на 1,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 14,6% перевищує показник березня 2025 року.
Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.
Більшість нових легковиків (96,9%, 5570 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків українського виробництва склала 3,1% (179 шт.).
ТОП-10 виробників за підсумками квітня:
- Toyota;
- Volkswagen;
- Skoda;
- Renault;
- Hyundai;
- BMW;
- BYD;
- Audi;
- Suzuki;
- Nissan.
З-поміж окремих моделей, подібно як і торік, найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4.
Серед нових легковиків, виготовлених в Україні, лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (93 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».
Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Octavia (23 шт.). Третя позиція у Toyota RAV4 (9 шт.), які пройшли переобладнання.
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