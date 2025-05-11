Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні — Finance.ua

Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні Сьогодні 16:08 — Технології&Авто

Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні

Впродовж квітня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 5,7 тисячі нових легковиків. Це на 1,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 14,6% перевищує показник березня 2025 року.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Більшість нових легковиків (96,9%, 5570 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків українського виробництва склала 3,1% (179 шт.).

ТОП-10 виробників за підсумками квітня:

Toyota;

Volkswagen;

Skoda;

Renault;

Hyundai;

BMW;

BYD;

Audi;

Suzuki;

Nissan.

З-поміж окремих моделей, подібно як і торік, найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4.

Серед нових легковиків, виготовлених в Україні, лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (93 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Octavia (23 шт.). Третя позиція у Toyota RAV4 (9 шт.), які пройшли переобладнання.

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