Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні — Finance.ua
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Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні

Технології&Авто
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Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні
Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні
Впродовж квітня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 5,7 тисячі нових легковиків. Це на 1,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 14,6% перевищує показник березня 2025 року.
Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.
Більшість нових легковиків (96,9%, 5570 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків українського виробництва склала 3,1% (179 шт.).
ТОП-10 виробників за підсумками квітня:
  • Toyota;
  • Volkswagen;
  • Skoda;
  • Renault;
  • Hyundai;
  • BMW;
  • BYD;
  • Audi;
  • Suzuki;
  • Nissan.
З-поміж окремих моделей, подібно як і торік, найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4.
Продажі нових авто зростають: які моделі купували у квітні
Серед нових легковиків, виготовлених в Україні, лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (93 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».
Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Octavia (23 шт.). Третя позиція у Toyota RAV4 (9 шт.), які пройшли переобладнання.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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