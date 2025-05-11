Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг найпопулярніших країн — Finance.ua

Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг найпопулярніших країн Сьогодні 17:21 — Світ

Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг найпопулярніших країн

У 2024 році туристи найбільше обирали ті самі країни, що й рік до того — Францію, Іспанію та США.

Про це свідчать дані Всесвітньої туристичної організації (UNWTO).

Які країни найчастіше обирають туристи

Найулюбленішою країною усіх туристів традиційно залишається Франція. Саме ця романтична країна манить найбільше туристів з усього світу.

Це не дивно, адже у Франції є різні види відпочинку — від сонячної Ніцци до похмурої, але атмосферної Нормандії, від архітектурного Парижу до елітного гірськолижного курорту Куршевель. Навіть найвибагливіший турист знайде чим тут зайнятися.

На другому місці — Іспанія. Це вже другий рік поспіль ця країна обганяє у рейтингу іншу популярну серед туристів країну, яка опустилася на третє місце.

Мандрівників приваблює яскрава іспанська культура та архітектурні вулички Мадриду і Барселони. Водночас Канарські острови і Майорка — справжній рай для любителів пляжного відпочинку.

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Однак потоку туристів не радіють самі іспанці. Через це найпопулярніші міста навіть збільшують туристичні податки або відмовляються здавати житло туристам.

На третьому місці — США, які славляться своїм статусом туристичного гіганта зі всесвітньо відомими пам’ятками та національними парками.

Яка буде ситуація у 2025 році, дослідники ще не знають. Однак передбачають, що Франція залишиться лідером у рейтингу, враховуючи, що тут проводять багато світських заходів.

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