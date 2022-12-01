В ЄС додатково пообіцяли Україні ще 40 генераторів — Finance.ua

В ЄС додатково пообіцяли Україні ще 40 генераторів
Європейський союз надасть Україні ще 40 електрогенераторів на додачу до 550, переданих раніше.
Про це сповістив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Він наголосив, що росія намагається зломити українців, залишаючи їх взимку без світла. При цьому він додав, що вона використовує зиму як зброю у війні проти мирного населення.
«росія намагається зломити моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення. Під час зустрічі G7 ми скоординували нашу підтримку; ЄС надасть 40 електрогенераторів на додачу до 550, які вже були надані через механізм цивільного захисту», — зазначив Боррель.
Минулого тижня США через USAID передали Україні понад тисячу електрогенераторів. Частину з них отримала Держслужба спецзв’язку, щоб забезпечити роботу органів влади в разі перебоїв з енергопостачанням.
Крім того, 20 потужних генераторів Україні пообіцяла Південна Корея.
Більшість партнерів України допомагають з таким обладнанням, розуміючи його важливість у першу чергу для об’єктів критичної інфраструктури.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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