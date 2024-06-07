В Японії встановили величезний чорний екран, щоб відлякати натовпи туристів із селфі (фото) — Finance.ua

В Японії встановили величезний чорний екран, щоб відлякати натовпи туристів із селфі (фото) Сьогодні 03:05 — Світ

В Японії встановили величезний чорний екран, щоб відлякати натовпи туристів із селфі (фото)

Місту в Японії настільки набридло, що туристи роблять селфі, що вони спорудили величезний паркан, який закриває вид на визначну пам’ятку, заради якої вони приїхали — знамениту гору Фудзі.

Паркан довжиною 20 метрів і висотою 2,5 метра вкритий чорною сіткою, що не є найкращим фоном для селфі, за якими сюди збираються відвідувачі в соціальних мережах.

Про це пише euronews.com

Але на екрані з’явилися невеликі дірочки, якими туристи користуються, щоб знімати культове зображення. Лише за тиждень після будівництва огорожі чиновники знайшли близько 10 отворів, усі на рівні очей, і всі, мабуть, якраз потрібного розміру, щоб у них можна було протягнути об'єктив камери. Вони працюють над їх ремонтом.

Нагадаємо, у 2013 році гора Фудзі була внесена до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО й раніше була місцем паломництва.

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