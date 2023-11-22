В Японії показали електромобіль за $6600 (відео) — Finance.ua

В Японії показали електромобіль за $6600 (відео) Вчора 01:23 — Технології&Авто

В Японії показали електромобіль за $6600 (відео)

Японська компанія KG Motors презентувала свою першу модель — компактний міський електромобіль. Він надійде у виробництво з 2025 року за ціною від 1 млн ієн ($6600).

Подробиці авто розкрили на сайті компанії.

Електромобіль KG Motors — компактний одномісний сітікар із пластиковими кузовними панелями. Він може стати конкурентом Citroen Ami. У нього велика площа скління, круглі фари і виражений захисний обвіс.

Розміри KG Motors:

довжина — 2450 мм;

ширина — 1090 мм;

висота — 1500 мм.

Японський електромобіль вирішили зробити одномісним, адже за статистикою 70% поїздок водії здійснюють самі, без пасажирів. Салон вийшов доволі простим, але оснащення включає кондиціонер.

Електрокар KG Motors оснащений мотором на 5 кВт (7 к. с.) і здатний розвинути 60 км/год. Запас ходу становить 100 км, а зарядка електрокара в домашніх умовах займає 5 годин. Автомобіль маневрений і займає небагато місця на парковці.

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