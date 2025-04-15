В Японії на 3D-принтері надрукували справжню залізничну станцію (фото, відео) — Finance.ua

В Японії на 3D-принтері надрукували справжню залізничну станцію (фото, відео) Сьогодні 18:33 — Технології&Авто

В Японії на 3D-принтері надрукували справжню залізничну станцію (фото, відео)

Японія побудувала першу в світі залізничну станцію, надруковану на 3D-принтері, всього за шість годин, замінивши стару дерев’яну конструкцію. Про це пише всього за шість годин, замінивши стару дерев’яну конструкцію. Про це пише Іndependent

Нова залізнична станція була побудована в сільській місцевості Аріда, на південь від Осаки, за допомогою 3D-друкованих форм для розчину, які доставлялися вантажівками для складання. Відео за посиланням.

Збір кранами відбувся протягом ночі, між відправленням останнього поїзда та прибуттям першого наступного ранку.

Характеристики

Готова конструкція має висоту 2,6 м, охоплює площу 100 кв. футів і виготовлена ​​із залізобетону. Біла конструкція прикрашена мандарином і рибою-схилою — одними з особливостей Arida — для доповнення мінімалістичного дизайну.

West Japan Railway Company (JR West) заявила, що станція, яка була завершена минулого місяця, є першою у своєму роді в світі в Аріді, місцевому рибальському порту, відомому своїм захоплюючим гірським масивом.

Японська житлова компанія Serendix, яка працювала над проектом із West Japan Railway, заявила, що нова конструкція складається з чотирьох частин, включаючи дах і стіни, і є сейсмостійкою, як і залізобетонні будинки.

Відкриття

Поки сама будівля закінчена, все ще встановлюються такі речі, як автомати для квитків та пристрої для зчитування карток, і очікується, що вона буде відкрита для відвідувачів у липні 2025 року.

Після завершення внутрішнього оздоблення споруди та встановлення автомата для продажу квитків дерев’яну конструкцію, яка прослужила понад 75 років, знесуть.

Як це було

Процес друку деталей і зміцнення їх бетоном тривав сім днів на заводі в префектурі Кумамото. Потім 24 березня їх перевезли приблизно на 800 км, щоб зібрати за допомогою крана.

Невелика станція Хацусіма без персоналу обслуговує лінію Кісей, яка пролягає вздовж півострова Кії. Вона була побудована в 1938 році, але станцію електрифікували лише в 1978 році.

Як і інші сільські залізничні станції, її використання скоротилося між 1987 і 2023 роками. Станція Хацусіма також служить воротами до Джіношіми, нежилого острова, куди місцеві жителі ходять лише для купання та кемпінгу.

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