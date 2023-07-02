В Японії хочуть впровадити штучний інтелект для полегшення праці держслужбовців — Finance.ua

В Японії хочуть впровадити штучний інтелект для полегшення праці держслужбовців Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

В Японії хочуть впровадити штучний інтелект для полегшення праці держслужбовців

Міністр цифровізації Японії Таро Коно готовий запровадити використання штучного інтелекту (ШІ) державними службовцями для підвищення їхньої продуктивності та покращення умов праці.

Про це повідомляє NHK

Зазначається, що перевтома вже давно відома в центральних урядових установах Японії, що робить роботу державних службовців непопулярною на тлі нестачі робочої сили.

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Під час зустрічі з групою молодих держслужбовців Коно поінформували про використання генеративного штучного інтелекту для складання протоколів зустрічей і перекладу документів японською та іншими мовами.

Міністр заявив, що готовий запровадити ШІ в центральних державних установах, якщо система зможе взяти на себе деякі завдання, які виконують чиновники, і допоможе зробити їхні робочі місця більш привабливими.

За його словами, для поліпшення умов праці в державних установах важливо скоротити завдання, які знижують продуктивність.

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