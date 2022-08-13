В яких містах світу зросла вартість елітної нерухомості: рейтинг Knight Frank — Finance.ua

В яких містах світу зросла вартість елітної нерухомості: рейтинг Knight Frank Вчора 18:30 — Нерухомість

В яких містах світу зросла вартість елітної нерухомості: рейтинг Knight Frank

У другому кварталі 2022 року ціни на елітне житло зросли у 45 містах світу. Аналітики зафіксували підвищення в середньому на 7,5% у річному обчислені.Це випливає зі звіту Prime Global Cities Index, опублікованого компанією Knight Frank. Лідером рейтингу став Дубай.

Що відомо про звіт Prime Global Cities Index

Компанія Knight Frank регулярно відслідковує зміни цін на житло у всьому світі. Кожного кварталу аналітики діляться даними, як змінювалася вартість преміального житла. У липні 2022 року було проаналізовано 45 міст світу. Ціни не враховують інфляцію та розраховуються у місцевій валюті.

У другому кварталі 2022 року ціни на преміальне житло у 45 містах світу піднялися в середньому на 7,5% у річному обчисленні. Для порівняння, у першому кварталі річне зростання становило 10%.

У шести містах світу відмічено зниження цін. Аналогічний показник дослідники зафіксували також і в попередньому кварталі.

10 міст світу зі зростання цін на преміальне житло у другому кварталі 2022 року:

Дубай (Об’єднані Арабські Емірати): +64,8%;

Майамі (Сполучені Штати Америки): +37,3%

Лос-Анджелес (Сполучені Штати Америки): +23,4%

Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки): +22,2%

Сеул (Південна Корея): +20,9%

Голд-Кост (Австралія): +15,4%

Торонто (Канада): +13,8%

Берлін (Німеччина): +12,6%

Единбург (Шотландія): +11,2%

Дублін (Ірландія): +10,2%

Зниження цін у річному вирахуванні зафіксовано у:

Манілі (Філіппіни): −0,1%,

Куала-Лумпур (Малайзія): −0,5%,

Джакарта (Індонезія): −2%,

Гуанчжоу (Китай): −2,1%,

Франкфурті (Німеччина): −5,1%

Веллінгтон (Нова Зеландія): −8,1%.

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