В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження — Finance.ua

В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження
У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Найдорожчим містом для покупки найпрестижнішого житла виявився Дубай.
У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Для порівняння, у першому кварталі річне зростання склало 10%. Однак у квартальному обчисленні (з липня по вересень) у 19 містах із 45 ціни на елітне житло знизилися. У першому кварталі таких міст було лише дев’ять.
До десятки міст із найзначнішим річним зростанням цін на преміальне житло увійшли:
- Дубай (ОАЕ) — зростання на 88,8%;
- Майамі (США) — зростання на 30,8%;
- Токіо (Японія) — зростання на 17%;
- Лос-Анджелес (США) — зростання на 13,6%;
- Голд-Кост (Австралія) — зростання на +11,3%;
- Цюріх (Швейцарія) — зростання на 10,7%;
- Едінбург (Шотландія) — зростання на 9,9%;
- Берлін (Німеччина) — зростання на 9,4%;
- Сеул (Південна Корея) — зростання на 8,9%;
- Тайбей (Тайвань) — зростання на +8,6%.
Річний спад цін на елітне житло зафіксовано у семи містах світу:
- Веллінгтон (-18%);
- Франкфурт (-9,4%);
- Стокгольм (-5,2%);
- Гуанчжоу (-2,5%);
- Джакарта (-2%);
- Ванкувер (-1,7%);
- Куала-Лумпур (-0,5%).
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