В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження — Finance.ua

В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження Сьогодні 06:15 — Нерухомість

В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження

У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Найдорожчим містом для покупки найпрестижнішого житла виявився Дубай.

Про це йдеться у звіті Prime Global Cities Index компанії Knight Frank, передає «Мінфін».

У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Для порівняння, у першому кварталі річне зростання склало 10%. Однак у квартальному обчисленні (з липня по вересень) у 19 містах із 45 ціни на елітне житло знизилися. У першому кварталі таких міст було лише дев’ять.

До десятки міст із найзначнішим річним зростанням цін на преміальне житло увійшли:

Дубай (ОАЕ) — зростання на 88,8%;

Майамі (США) — зростання на 30,8%;

Токіо (Японія) — зростання на 17%;

Лос-Анджелес (США) — зростання на 13,6%;

Голд-Кост (Австралія) — зростання на +11,3%;

Цюріх (Швейцарія) — зростання на 10,7%;

Едінбург (Шотландія) — зростання на 9,9%;

Берлін (Німеччина) — зростання на 9,4%;

Сеул (Південна Корея) — зростання на 8,9%;

Тайбей (Тайвань) — зростання на +8,6%.

Річний спад цін на елітне житло зафіксовано у семи містах світу:

Веллінгтон (-18%);

Франкфурт (-9,4%);

Стокгольм (-5,2%);

Гуанчжоу (-2,5%);

Джакарта (-2%);

Ванкувер (-1,7%);

Куала-Лумпур (-0,5%).

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