В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження

Нерухомість
16
В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження
В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження
У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Найдорожчим містом для покупки найпрестижнішого житла виявився Дубай.
Про це йдеться у звіті Prime Global Cities Index компанії Knight Frank, передає «Мінфін».
У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Для порівняння, у першому кварталі річне зростання склало 10%. Однак у квартальному обчисленні (з липня по вересень) у 19 містах із 45 ціни на елітне житло знизилися. У першому кварталі таких міст було лише дев’ять.
До десятки міст із найзначнішим річним зростанням цін на преміальне житло увійшли:
  • Дубай (ОАЕ) — зростання на 88,8%;
  • Майамі (США) — зростання на 30,8%;
  • Токіо (Японія) — зростання на 17%;
  • Лос-Анджелес (США) — зростання на 13,6%;
  • Голд-Кост (Австралія) — зростання на +11,3%;
  • Цюріх (Швейцарія) — зростання на 10,7%;
  • Едінбург (Шотландія) — зростання на 9,9%;
  • Берлін (Німеччина) — зростання на 9,4%;
  • Сеул (Південна Корея) — зростання на 8,9%;
  • Тайбей (Тайвань) — зростання на +8,6%.
В яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість — дослідження
Річний спад цін на елітне житло зафіксовано у семи містах світу:
  • Веллінгтон (-18%);
  • Франкфурт (-9,4%);
  • Стокгольм (-5,2%);
  • Гуанчжоу (-2,5%);
  • Джакарта (-2%);
  • Ванкувер (-1,7%);
  • Куала-Лумпур (-0,5%).

Іпотека: куди звернутися за кредитом на житло 🧐

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.