В яких банках найвищі відсотки на депозити: кому ж краще довірити гривню на 3 місяці — Finance.ua

В яких банках найвищі відсотки на депозити: кому ж краще довірити гривню на 3 місяці Вчора 13:13 — Особисті фінанси

Українці розділилися у своїх уподобаннях: одні усі свої накопичення роблять у твердій валюті, купуючи її практично одразу після отримання зарплати чи інших доходів.

Інші продовжують вірити в національну валюту та віддають перевагу депозитам у гривні.

Оптимальним варіантом у цьому випадку стають депозити на 3 місяці, тим більше, що банки, які потребують гривневого ресурсу, почали активно підвищувати процентні ставки.

Найкращою пропозицією із короткострокових депозитів на ринку є депозит «Переможний» від РВС Банку — 20,5% річних строком на 3 місяці. При цьому відсотки із розрахунку 20% річних отримає вкладник, ще 0,5% річних від суми депозиту банк перерахує на потреби ЗСУ.

Ще одна перевага: депозит можна поповнювати протягом усього строку дії.

Мінімальна сума — 1 тис. грн, максимальна — без обмежень. Виплата відсотків — наприкінці строку, автопролонгації та можливості дострокового розірвання — немає.

Депозит під такою самою назвою на 3 місяці, під 20% річних, пропонує і Альянс банк . Щоправда, якщо у першому випадку мінімальна сума становила 1 тис. грн, то тут — від 5 тис. грн.

Відсотки виплачуються щомісяця або наприкінці строку, поповнення депозиту, автопролонгації та можливості дострокового розірвання — немає.

На третьому місці за розміром процентної ставки — Радабанк, який пропонує кілька різних депозитів на 3 місяці. Зокрема, у ньому можна оформити депозит «ОГО на термін», під 17% річних. Мінімальна сума депозиту — 1 тис. грн, виплата відсотків — наприкінці терміну. Є автоматична пролонгація (яку за бажання можна вимкнути).

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Головна причина такої «щедрості» з боку дрібних банків — прагнення замістити дешевшими депозитами від населення кредити рефінансування від НБУ, що стрімко подорожчали.

Після підвищення облікової ставки до 25%, вартість обслуговування таких кредитів зросла до 27%, тому банкам вигідніше залучити гроші населення під 18-20%, щоб розрахуватися з Національним банком.

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