В якій МФО найкраще обслуговують клієнтів: переможець FinAwards 2024 — Finance.ua

В якій МФО найкраще обслуговують клієнтів: переможець FinAwards 2024 Сьогодні 14:34 — Кредит&Депозит

В якій МФО найкраще обслуговують клієнтів: переможець FinAwards 2024

Наприкінці березня в Києві відбулася найочікуваніша подія для фінансової галузі - вручення премії FinAwards 2024

Українці разом з експертами ринку визначили найкращі фінансові та інвестиційні продукти, сервіси та FinTech новації.

захід мав й благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Цьогоріч. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

перемогу здобула компанія У номінації «Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів»компанія CreditPlus

Можливості CreditPlus дозволяють опрацьовувати заявки споживачів у режимі 24/7. Та надати гроші за 7−15 хвилин за наявності мінімальної інформації зі сторони клієнта.

Серед плюсів сервісу CreditPlus:

проста реєстрація на вебсайті або в мобільному застосунку;

знижена процентна ставка у розмірі 0,01% на день для першого кредиту на перший обраний період;

оформлення з наданням мінімальної інформації та документів зі сторони споживача.

Срібло у цій номінації у CreditKasa . У них швидкість ухвалення рішення — кілька хвилин. Рішення приймає автоматизована система. При першому зверненні процес триває 3 хвилини. При повторному — кредит видається ще швидше.

Бронза дісталася MyCredit . Чотири тисячі клієнтів подають заявки до них щодня. Прості умови надання позик тільки по захищених каналах. Максимальна прозорість вибору суми, терміну й дати повернення позики. Зручний інтерфейс та людяна підтримка.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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