В УЗ розповіли, чи подорожчають залізничні квитки — Finance.ua
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В УЗ розповіли, чи подорожчають залізничні квитки

Особисті фінанси
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В УЗ розповіли, чи подорожчають залізничні квитки
В УЗ розповіли, чи подорожчають залізничні квитки
Цього року «Укрзалізниця» не планує піднімати тарифи на пасажирські перевезення. Для цього компанія більше, ніж звичайно, індексувала ціни на вантажні перевезення.
Про це заявив голова правління Олександр Камишін.
«Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція», — заявив Камишін.
За його словами, цього року УЗ більше звичайного індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підвищення цін на пасажирські квитки. Зазначимо, тарифи на вантажні тарифи з 29 червня проіндексовано на 70%.
Нагадаємо, провідні об’єднання агропромислової галузі звернулися до Президента України із проханням накласти мораторій на збільшення з 1 липня тарифів АТ «Укрзалізниця» на вантажні перевезення.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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