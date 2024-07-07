В уряді спрогнозували швидке зростання цін у найближчі місяці — Finance.ua

В уряді спрогнозували швидке зростання цін у найближчі місяці Сьогодні 13:13

В уряді спрогнозували швидке зростання цін у найближчі місяці

Темпи зростання споживчих цін в Україні зараз найнижчі за останні роки. Однак очікують, що це тимчасове явище, і в найближчі місяці інфляція набере підвищені оберти.

Про це йдеться в огляді Міністерства економіки України.

Як зазначили в міністерстві, у січні-травні 2024 року продовжився тренд на сповільнення інфляційних процесів.

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За даними Держстату споживча інфляція була найнижчою за останні роки — 2% з початку року. Річна інфляція у травні становила 3,3%, що нижче за цільовий діапазон Національного банку (5% ± 1 в. п.).

«Поточна „млявість“ цін стала відображенням змін у структурі економіки під час війни — пригнічений споживчий попит не покривав поступове відновлення внутрішньої пропозиції, у тому числі за рахунок високого врожаю 2023 року та імпорту, що й забезпечило насиченість ринку за умови збереження обмежених можливостей експорту», — йдеться в огляді.

Водночас тимчасовий профіцит пропозиції лише частково стримує інфляцію, відповідно в ті чи інші місяці можуть переважати за своїм впливом інші чинники продовольчого ринку (зокрема сезонність), які й надалі визначали загальний рівень цінового зростання, повідомили в міністерстві.

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Що стало причиною прискорення інфляції

Крім того, усе сильніше відчувається тиск з боку витратних чинників, зокрема через:

вимушену затратну адаптацію бізнесу до роботи в умовах обмеженого електропостачання;

подорожчання логістики;

підвищення закупівельних цін на сировину;

вищі витрати на утримання персоналу, у тому числі на забезпечення безпеки праці тощо.

Усе це в підсумку відобразилося як на прискореному зростанні цін на товари з більш високою доданою вартістю, так і на подорожчанні послуг, прогнозують у міністерстві.

«Очікується, що в найближчій перспективі й надалі переважатиме вплив чинників, що мають інфляційний характер — внутрішні ціни й далі залежатимуть як від світового тренду, враховуючи його корекцію, так і від вагомої внутрішньої собівартості продукції, що склалася внаслідок руйнації значної частини інфраструктурних об’єктів, потреби в подальшій відбудові пошкоджених енергетичних об’єктів та перебудові виробничих процесів. Крім того, стимулюватиме зростання цін невизначеність щодо подальшого перебігу війни та ймовірне поглиблення дефіциту робочої сили», — йдеться в огляді.

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