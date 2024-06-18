Війна в Україні негативно вплинула на економіку країн Африки та спричинила високу інфляцію — президент Гани Сьогодні 07:24 — Світ

Війна в Україні негативно вплинула на економіку країн Африки та спричинила високу інфляцію — президент Гани

Президент Гани Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо заявив, що війна в Україні має вплив на Африку, адже це вплинуло на економіки африканських країн, на стандарти життя, на високу інфляцію. Гана має інтерес в участі у зусиллях щодо способів вирішення закінчення війни.

Про це Акуфо-Аддо заявив за підсумками Глобального саміту миру.

«Ми проти цієї ідеї колоніалізму, домінації в світі, але в цьому контексті ми дивимося на російську агресію в Україні. Наслідки цієї агресії виходять далеко за рамки конфлікту. Африка стала випадковою жертвою цього конфлікту, були порушені ланцюги поставок» — сказав Акуфо-Аддо.

Читайте також Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України цього року

За його словами, це все мало жахливий вплив на наші економіки, на стандарти життя, на високу інфляцію.

«Ціни на продовольство підскочили, і це одні з наслідків вторгнення, і тому ми маємо інтерес в участі у зусиллях щодо способів вирішення цього конфлікту. Вирішення конфлікту повинно базуватися на цілісному, справедливому, тривалому миру, що спиратиметься на принципи міжнародного права та статуту ООН», — заявив Акуфо-Аддо.

Він додав, що потрібно знайти способи, щоб доєднати росію та Китай до процесу завершення війни.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.