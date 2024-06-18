Війна в Україні негативно вплинула на економіку країн Африки та спричинила високу інфляцію — президент Гани
Президент Гани Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо заявив, що війна в Україні має вплив на Африку, адже це вплинуло на економіки африканських країн, на стандарти життя, на високу інфляцію. Гана має інтерес в участі у зусиллях щодо способів вирішення закінчення війни.
Про це Акуфо-Аддо заявив за підсумками Глобального саміту миру.
«Ми проти цієї ідеї колоніалізму, домінації в світі, але в цьому контексті ми дивимося на російську агресію в Україні. Наслідки цієї агресії виходять далеко за рамки конфлікту. Африка стала випадковою жертвою цього конфлікту, були порушені ланцюги поставок» — сказав Акуфо-Аддо.
За його словами, це все мало жахливий вплив на наші економіки, на стандарти життя, на високу інфляцію.
«Ціни на продовольство підскочили, і це одні з наслідків вторгнення, і тому ми маємо інтерес в участі у зусиллях щодо способів вирішення цього конфлікту. Вирішення конфлікту повинно базуватися на цілісному, справедливому, тривалому миру, що спиратиметься на принципи міжнародного права та статуту ООН», — заявив Акуфо-Аддо.
Він додав, що потрібно знайти способи, щоб доєднати росію та Китай до процесу завершення війни.
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