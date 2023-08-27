В уряді розповіли, які проєкти в інфраструктурі фінансуються завдяки ЄС — Finance.ua
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В уряді розповіли, які проєкти в інфраструктурі фінансуються завдяки ЄС

Казна та Політика
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В уряді розповіли, які проєкти в інфраструктурі фінансуються завдяки ЄС
В уряді розповіли, які проєкти в інфраструктурі фінансуються завдяки ЄС
Кошти Європейського інвестиційного банку, що надаються під гарантії Брюсселя, складають близько половини міжнародного фінансування на українські інфраструктурні проєкти.
Про це заявив віцепрем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
«Приблизно 85% інфраструктурних проєктів зараз реалізуються з міжнародного фінансування, з яких приблизно половина — це кошти Європейського інвестиційного банку, що надаються під гарантії Єврокомісії. Тобто ЄС вже залучений до процесу відновлення України», — зазначив міністр.
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За його словами, логістика є однією з ключових проблем для розвитку української економіки.
«Десь це проблема номер один, яка гальмує розвиток, для якихось галузей — трохи менше», — сказав Кубраков.
Міністр розповів, що зараз акцент роблять на міжкордонній інфраструктурі.
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«Ми вже відкрили два нових пункти перетину кордону з Румунією, ще плануємо два з Румунією, а також із Польщею. Також додано смугу на „Краковці“. Всі ці роботи реалізуються за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку», — зазначив Олександр Кубраков.
Серед інших ініціатив міністр назвав відновлення вантажного судноплавства Дунаєм.
«Тут ми відчуваємо підтримку Румунії, яку неможливо було уявити ще років 20 тому», — заявив він.

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За матеріалами:
Європейська правда
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