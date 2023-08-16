На Львівщині планують відремонтувати дороги місцевого значення за 2,7 млрд гривень — Finance.ua

На Львівщині планують відремонтувати дороги місцевого значення за 2,7 млрд гривень Сьогодні 20:45

На Львівщині планують відремонтувати дороги місцевого значення за 2,7 млрд гривень

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації оголосив тендер на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (2 176,3 км) Львівської області очікуваною вартістю 2,691 млрд гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Ремонт включає в себе заміну покриття доріг, ремонт мостів та інші роботи.

Кінцевий термін подачі пропозицій — 20 серпня.

Аукціон призначено на 21 серпня.

Термін надання послуг — до 31 грудня 2025 року.

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УНІАН За матеріалами:

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