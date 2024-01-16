В уряді розповіли, кого в разі дефіциту електроенергії відключатимуть у першу чергу — Finance.ua

В уряді розповіли, кого в разі дефіциту електроенергії відключатимуть у першу чергу
У разі дефіциту потужності в енергосистемі, який неможливо буде покрити аварійною допомогою з Європи, передусім вимикатимуть світло деяким підприємствам.
Про це РБК-Україна розповіли очільник Міненерго Герман Галущенко та співрозмовник в уряді Шмигаля, який забажав залишитися анонімним.
Енергетики зазначають, що періоди сильного похолодання можливі й у другій половині січня, і в лютому, і в березні. Окупанти можуть у цей час скористатися можливістю завдати нових ударів по енергетиці. У такому разі може виникнути дефіцит потужності, і на цей випадок Україна має план.
Насамперед Україна зможе звернутися до партнерів з Європи по аварійну допомогу. Але це невеликі обсяги, які не врятують ситуацію за великого дефіциту. Тоді доведеться застосовувати графіки погодинних відключень.
За словами Галущенка, насамперед відключатимуть промислові підприємства.
«Ми почнемо з аварійної допомоги, а потім може бути відключення промисловості. Населення у нас в останню чергу стоїть у плані відключень», — сказав міністр.
Вимикатимуть підприємства, які не імпортували електроенергію, уточнив журналістам співрозмовник в уряді.
Довідка Finance.ua:
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- 9 січня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Основна причина скасування мораторію — це зростання заборгованості за житлові комунальні послуги;
- НКРЕКП затвердила нову програму відповідності Оператора ГТС України з урахуванням змін структури компанії та можливості виробляти електроенергію.
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