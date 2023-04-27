В уряді пояснили, як родичам оформити зарплату зниклого безвісти військового — Finance.ua
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В уряді пояснили, як родичам оформити зарплату зниклого безвісти військового

Особисті фінанси
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В уряді пояснили, як родичам оформити зарплату зниклого безвісти військового
В уряді пояснили, як родичам оформити зарплату зниклого безвісти військового
Родина зниклого безвісти військового може отримувати його заробітну плату після підтвердження факту зникнення.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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Бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.
При собі необхідно мати:
  • копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);
  • довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
  • копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
  • копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);
  • копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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