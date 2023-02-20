В Уряді обіцяють зробити державні закупівлі більш прозорими — Finance.ua

В Уряді обіцяють зробити державні закупівлі більш прозорими Сьогодні 09:18 — Казна та Політика

В Уряді обіцяють зробити державні закупівлі більш прозорими

Кабінет Міністрів розширить перелік закупівельних даних, які публікуються в системі Prozorro.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд робить важливі кроки до більшої прозорості та відкритості у сфері державних закупівель і на засіданні затвердив низку змін.

«Буде розширено перелік закупівельних даних, які публікуються в системі. Зменшується кількість випадків, коли закупівлі можуть проходити без використання електронної системи. Усі договори, додатки та внесення змін до договорів за результатами аукціонів мають публікуватись у системі», — зазначив Шмигаль.

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Він додав, що після початку повномасштабної війни частина закупівель стала менш публічною через питання національної безпеки.

«Проте ми маємо повертатися до прозорих процедур, аби мінімізувати корупційні ризики. Нульова толерантність до корупції для нас є ключовим принципом», — підкреслив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що після скандалу із закупівлею харчів для армії, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для військових, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль.

Раніше видання «Дзеркало тижня» з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Міністерство оборони назвало інформацію в ЗМІ маніпуляцією та збиралося звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.

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