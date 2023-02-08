В управління держави передано залізної руди російського олігарха на 1,8 млрд гривень — Finance.ua

В управління держави передано залізної руди російського олігарха на 1,8 млрд гривень Сьогодні 07:31 — Кримінал

В управління держави передано залізної руди російського олігарха на 1,8 млрд гривень, Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України передали до АРМА майже 170 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено місцезнаходження підпільних складів російської федерації на території декількох морських портів в Одеської області. На них зберігалась стратегічна сировина, яку в подальшому представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.

Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента росії олігарху через компанію-нерезидента. Після вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

Раніше співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що упродовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії, в митному режимі «транзит». Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на території України, службові особи компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту».

Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були завдані збитки бюджету нашої держави в розмірі понад 118 млн грн.

Співробітники БЕБ продовжують виявляти активи, що прямо або опосередковано належать або пов’язані з громадянами росії та білорусі. Наразі загальна вартість таких активів, арештованих детективами БЕБ, становить понад 41 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.