В «Укрзалізниці» розповіли про зміни в групових замовленнях на поїздки — Finance.ua

В «Укрзалізниці» розповіли про зміни в групових замовленнях на поїздки Вчора 10:36 — Особисті фінанси

В «Укрзалізниці» розповіли про зміни в групових замовленнях на поїздки

Продовжуючи цифровізацію своїх звичних послуг, Укрзалізниця переводить збір заявок на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці у Facebook.

«Це дозволить створити централізовану чергу заявок, пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення й не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси» — йдеться в повідомленні.

Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги.

Довідка Finance.ua:

певні категорії громадян України мають право на проїзд у поїздах «Укрзалізниці» безкоштовно або зі суттєвою знижкою. Детально про те, хто має пільговий проїзд у поїздах «Укрзалізниці», а хто може їздити безкоштовно — читайте тут;

до речі, «Укрзалізниця», зважаючи на позитивний результат експерименту, подовжує курсування нового поїзда № 119/120 Київ-Хелм;

«Укрзалізниця» нині працює над інтеграцією з додатком «Дія», щоб унеможливити діяльність перекупів на міжнародні рейси.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.