В «Укрзалізниці» розповіли про зміни в групових замовленнях на поїздки — Finance.ua
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В «Укрзалізниці» розповіли про зміни в групових замовленнях на поїздки

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В «Укрзалізниці» розповіли про зміни в групових замовленнях на поїздки
В «Укрзалізниці» розповіли про зміни в групових замовленнях на поїздки
Продовжуючи цифровізацію своїх звичних послуг, Укрзалізниця переводить збір заявок на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці у Facebook.
«Це дозволить створити централізовану чергу заявок, пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення й не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси» — йдеться в повідомленні.
Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги.

Довідка Finance.ua:

  • певні категорії громадян України мають право на проїзд у поїздах «Укрзалізниці» безкоштовно або зі суттєвою знижкою. Детально про те, хто має пільговий проїзд у поїздах «Укрзалізниці», а хто може їздити безкоштовно — читайте тут;
  • до речі, «Укрзалізниця», зважаючи на позитивний результат експерименту, подовжує курсування нового поїзда № 119/120 Київ-Хелм;
  • «Укрзалізниця» нині працює над інтеграцією з додатком «Дія», щоб унеможливити діяльність перекупів на міжнародні рейси.
За матеріалами:
Finance.ua
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