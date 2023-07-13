В «Укрзалізниці» пояснили, чому з України відправляється так мало рейсів до Європи — Finance.ua
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В «Укрзалізниці» пояснили, чому з України відправляється так мало рейсів до Європи

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В «Укрзалізниці» пояснили, чому з України відправляється так мало рейсів до Європи
В «Укрзалізниці» пояснили, чому з України відправляється так мало рейсів до Європи
В Україні та Європі залізничні колії мають різну ширину, що обмежує подорожі на поїздах. В Європі поширена так звана європейська колія, у якої відстань між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм.
Про це повідомляє прес-служба перевізника.
В Україні зараз колії мають ширину 1520 мм, і рухомий склад для них використовується інший. В УЗ пояснили, що через це неможливо запускати поїзди «куди завгодно й поставити на колію будь-які вагони». Зараз існують вагони з можливістю зміни колісних пар, але їх кількість обмежена.
Також зазначається, що на кордоні з ЄС є ділянки суміщеної колії - 1520 та 1435 мм, де можуть рухатися поїзди двох стандартів. При цьому до Хелма і Перемишля заведено широку колію.
«Побудова пасажирських хабів для пересадки — це один з напрямків, у якому системно працює „Укрзалізниця“. Продовжуємо перемовини і з польською стороною по запуску за маршрутом Київ — Варшава поїзда з вагонів стандартного для України габариту», — додали в УЗ.
Детальну інформацію про міжнародні рейси з України можна дізнатися на сайті «Укрзалізниці».
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За матеріалами:
УНІАН
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