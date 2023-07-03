В «Укрзалізниці» підбили перші підсумки після запровадження жіночих купе — Finance.ua

В «Укрзалізниці» підбили перші підсумки після запровадження жіночих купе Сьогодні 19:24

В «Укрзалізниці» підбили перші підсумки після запровадження жіночих купе

АТ «Укрзалізниця» запустило в пілотному режимі поїзди далекого сполучення з жіночими купе на чотирьох напрямках та підбило перші підсумки, оскільки ці рейси вже зробили повне коло за маршрутом.

Про це повідомляє прес-служба перевізника. «Ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту, а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець і кількадесят міст на маршруті. „Вторгнень“ і провокацій, які нам подекуди активно обіцяли, не зафіксовано», — йдеться в повідомленні.

В УЗ також відмітили, що декілька квитків до жіночих купе таки було помилково продано чоловікам, але причину вже знайшли і усунули, а хлопців та дівчат за обопільною згодою розсадили по окремих купе.

Крім того, в компанії перевізника нагадали, що ціна вагонів з жіночими купе не вища і «якісно ці купе теж не мають відмінностей».

Довідка Finance.ua:

15 травня на веб-сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція, яка вимагає введення окремих вагонів для чоловіків та жінок у потягах «Укрзалізниці»;

12 червня «Укрзалізниця» повідомила про початок запровадження пілотного проекту. Було відкрито продаж квитків до жіночих купе на 4 рейси далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг;

також повідомлялося, що «Укрзалізниця» не передбачила в окремому спеціальному вагоні для жінок можливість придбати послугу кондиціонування.

УНІАН За матеріалами:

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