В "Укрзалізниці" можуть запровадити жіночі купе: що про це відомо — Finance.ua
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В "Укрзалізниці" можуть запровадити жіночі купе: що про це відомо

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В "Укрзалізниці" можуть запровадити жіночі купе: що про це відомо
В "Укрзалізниці" можуть запровадити жіночі купе: що про це відомо
В «Укрзалізниці» запровадять послугу спеціальних жіночих купе, квитки на такі місця можна буде придбати через застосунок компанії, коли його допрацюють.
Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку У З Олександр Шевченко в Facebook.
До таких купе допускатимуть жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але це питання ще обговорюється.
Зазначається, що жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.
В «Укрзалізниці» також відмітили, що на першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок перевізника. Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе буде не потрібно.
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Компанія збирається протестувати нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критеріями, за словами Шевченка, стануть попит та відгуки.
Згодом Шевченко приховав свій допис, а в пресслужбі компанії заявили, що УЗ «розглядає можливість запровадження жіночих купе».
Для цього потрібно розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів. А також проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.
«Поряд з цим ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: усі нові та модернізовані вагони — а це вже близько 15% вагонів у активному використанні — оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника», — додали в компанії.
«Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане „пілот“ з жіночими купе», — зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.
За матеріалами:
УНІАН
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