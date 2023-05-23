В "Укрзалізниці" можуть запровадити жіночі купе: що про це відомо — Finance.ua

В "Укрзалізниці" можуть запровадити жіночі купе: що про це відомо Сьогодні 14:35

В "Укрзалізниці" можуть запровадити жіночі купе: що про це відомо

В «Укрзалізниці» запровадять послугу спеціальних жіночих купе, квитки на такі місця можна буде придбати через застосунок компанії, коли його допрацюють.

напрямку У З Олександр Шевченко в Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирськогоШевченко в Facebook

До таких купе допускатимуть жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але це питання ще обговорюється.

Зазначається, що жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.

В «Укрзалізниці» також відмітили, що на першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок перевізника. Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе буде не потрібно.

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Компанія збирається протестувати нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критеріями, за словами Шевченка, стануть попит та відгуки.

Згодом Шевченко приховав свій допис, а в пресслужбі компанії , а в пресслужбі компанії заявили , що УЗ «розглядає можливість запровадження жіночих купе».

Для цього потрібно розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів. А також проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

«Поряд з цим ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: усі нові та модернізовані вагони — а це вже близько 15% вагонів у активному використанні — оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника», — додали в компанії.

«Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане „пілот“ з жіночими купе», — зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

УНІАН За матеріалами:

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