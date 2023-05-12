«Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів через ChatGPT — Finance.ua

«Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів через ChatGPT Сьогодні 10:09 — Технології&Авто

«Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів через ChatGPT

«Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів через ChatGPT.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

«Протягом одного дня ми отримуємо в середньому 1300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них — текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше ми обробляли вручну — тепер цю роботу виконує ChatGPT», — сказано в повідомленні.

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Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою — від «якості обслуговування» до «запізнень», після чого вже розбиті по категоріям звернення завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.

«Таке застосування ChatGPT дозволяє нам пришвидшити роботу з аналізу зворотного звʼязку та визначати найбільш проблемні ділянки — і, відповідно, оперативніше реагувати. Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків», — пояснюють у компанії.

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