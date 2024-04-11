В «Укрпошті» сподіваються цьогоріч запустити доставку в Польщу поштовими вагонами — Finance.ua
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В «Укрпошті» сподіваються цьогоріч запустити доставку в Польщу поштовими вагонами

Фондовий ринок
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Гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський провів зустріч з головою Poczta Polska Себастьяном Мікошем (Sebastian Mikosz) на якій, серед іншого, обговорили доставку посилок у поштових вагонах до Польщі.
Про це розповів Смілянський у кулуарах саміту Business Wisdom Summit, передає Інтерфакс-Україна.
«У нас учора була делегація з Польщі. Ми плануємо все ж таки запустити поштовий поїзд Київ-Перемишль, який дасть можливість доставляти відправлення з України овернайт», — розповів керівник «Укрпошти».
За його словами, «Укрпошту» відвідала урядова делегація Польщі, у складі якої новопризначений голова Poczta Polska.
«Це був його перший візит в Україну. Прибула потужна делегація логістів, міжнародників. Ми їм показали, як ми це бачимо, навіть показали вагон, який буде їхати (з поштою. — Ред.)», — додав Смілянський.
Топменеджер поштового оператора після зустрічі має «стриманий оптимізм, що поштовий вагон вдасться запустити у 2024 році».
За словами Смілянського, запуск поштового вагона значно пришвидшить міжнародну доставку «Укрпошти», зокрема й на ринок США з використанням авіадоставки з польських аеропортів. Цей вид доставки дорожчий, ніж автомобільним транспортом, але на нього менше впливають черги й затримки у зв’язку з блокадою.
На сьогодні термін доставки посилок «Укрпошти» до Польщі становить 22 дні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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