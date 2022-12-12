В «Укренерго» розповіли про ситуацію з електроенергією — Finance.ua
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В «Укренерго» розповіли про ситуацію з електроенергією

Енергетика
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Наступного тижня в мережу будуть увімкнуті нові енергоблоки теплоелектростанцій.
Про це сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що минулого тижня був «черговий складний тиждень для енергетиків», оскільки було три атаки — в понеділок 70 ракет випущено по енергосистемі, ще одна — здійснена засобами артилерії по енергооб’єктах Донецької області і атака дронами-камікадзе на півдні України в ніч з 9 на 10 грудня.
«На сьогоднішній день ми змогли відновити більшу частину генеруючих потужностей, але, на жаль, що стосується теплоелектростанцій, то, станом на зараз їхня здатність виробляти електроенергію все ще неповна і залишається нижчою від тої, яку ми мали на початку. Тобто руйнування, яких завдав ворог у понеділок, вони, на жаль, не дозволяють на сьогоднішній день повною мірою використовувати потужність теплових електростанцій, їм потрібен додатковий час, щоб відновити свою роботу», — наголосив Кудрицький.
Водночас, він очікує, що наступного тижня в мережі почнуть працювати нові енергоблоки від ТЕС.
За матеріалами:
УНІАН
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