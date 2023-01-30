В "Укренерго" розповіли про дефіцит в енергосистемі України — Finance.ua

В "Укренерго" розповіли про дефіцит в енергосистемі України Сьогодні 11:33 — Енергетика

Споживання електроенергії зранку у неділю, 29 січня, все ще перевищує споживання, тому електроенергію виключати будуть. Дефіцит загострюється через те, що один з енергоблоків однієї ТЕЦ все ще в ремонті.

Про це повідомили в «Укренерго».

«З технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби», — йдеться у повідомленні.

В компанії пояснили, що удар ракет та дронів РФ пошкодив електростанції та високовольтну мережу. Було завдано серйозних пошкоджень декільком об’єктам.

«Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання», — зазначається у повідомленні.

Енергетики нагадали, що Росія вже 13 раз била ракетами та 15 раз БПЛА по енергооб’єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі через те, що електростанції знаходяться під контролем окупантів. Це Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Недоступні також вітряки та сонячні електростанції в Криму.

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