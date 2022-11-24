В «Укренерго» розповіли, кого будуть підключати в першу чергу — Finance.ua

В «Укренерго» розповіли, кого будуть підключати в першу чергу
Енергосистема поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів, в першу чергу заживлюють об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго» в Телеграм-каналі, зазначивши, що метою вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що викликало системну аварію та масове знеструмлення споживачів в Україні та Молдові.
Енергосистема України та Молдови зараз об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.
«В Україні ситуація залишається складною, але контрольованою. Це означає, що НЕК „Укренерго“ реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу і разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. В першу чергу живляться об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо», — йдеться в повідомленні.
Ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.
В «Укренерго» повідомляють, що через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Зараз всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше — атомна генерація.
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