В "Укренерго" повідомили, як сьогодні будуть економити електроенергію в Україні — Finance.ua
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В "Укренерго" повідомили, як сьогодні будуть економити електроенергію в Україні

Енергетика
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В середу, 23 листопада, в усіх регіонах України застосовуються планові відключення електроенергії.
«Сьогодні, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення. Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію», — йдеться у повідомленні на сторінці «Укренерго» у Facebook.
В «Укренерго» запевнили, що працюють над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами.
«Укренерго» не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання", — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
УНІАН
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