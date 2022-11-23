В "Укренерго" повідомили, як сьогодні будуть економити електроенергію в Україні — Finance.ua

В "Укренерго" повідомили, як сьогодні будуть економити електроенергію в Україні Сьогодні 10:44 — Енергетика

В середу, 23 листопада, в усіх регіонах України застосовуються планові відключення електроенергії.

«Сьогодні, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення. Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію», — йдеться у повідомленні на сторінці «Укренерго» у Facebook

В «Укренерго» запевнили, що працюють над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами.

«Укренерго» не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання", — йдеться у повідомленні.

УНІАН За матеріалами:

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