В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото) — Finance.ua

В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото) Сьогодні 22:34

Як повідомляє AUTO-Consulting , в минулому році в Україні був проданий перший кросовер від Huawei. Ним стала гібридна модель, що підзаряджається, Huawei Seres SF5.

Huawei Seres SF5 — це підзаряжаємий гібрид з двигуном внутрішнього згорання ємністю 1,5 л з баком на 56 літрів, який працює як генератор, на ньому авто може проїхати до1000 км. Автомобіль також є PLUG-IN гібридом з батареєю 35 кВт-год, на якій авто може проїхати 180 км.

Huawei Seres SF5 — це кросовер D-класу, має габарити 4700*1930*1625 мм.

Перший автомобіль бренду Huawei в минулому році був поставлений в Україну. За моніторингом пропозицій в Україні можливо замовити таку модель за ціною близько $35-42 тис.

До речі, якщо вам потрібна Зелена картка і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.