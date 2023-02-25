В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)

34
Як повідомляє AUTO-Consulting, в минулому році в Україні був проданий перший кросовер від Huawei. Ним стала гібридна модель, що підзаряджається, Huawei Seres SF5.
В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)
Huawei Seres SF5 — це підзаряжаємий гібрид з двигуном внутрішнього згорання ємністю 1,5 л з баком на 56 літрів, який працює як генератор, на ньому авто може проїхати до1000 км. Автомобіль також є PLUG-IN гібридом з батареєю 35 кВт-год, на якій авто може проїхати 180 км.
Huawei Seres SF5 — це кросовер D-класу, має габарити 4700*1930*1625 мм.
Перший автомобіль бренду Huawei в минулому році був поставлений в Україну. За моніторингом пропозицій в Україні можливо замовити таку модель за ціною близько $35-42 тис.
До речі, якщо вам потрібна Зелена картка і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

Придбати зелену картку швидко🚙

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.