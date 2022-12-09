В Україну незаконно везли смартфони та повербанки на 25 млн грн: усі гаджети вилучили — Finance.ua

В Україну незаконно везли смартфони та повербанки на 25 млн грн: усі гаджети вилучили Сьогодні 11:29 — Кримінал

В Україну незаконно везли смартфони та повербанки на 25 млн грн: усі гаджети вилучили, Фото: БЕБ

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили та затримали автомобіль із незадекларованим в Україні вантажем. В результаті було вилучено товари на 25 млн грн — телевізори, зарядні станції, мобільні телефони та планшети, повербанки та інша електроніка, загалом понад 1500 одиниць продукції.

На момент затримання автомобіль вже пройшов митний контроль міжнародного пункту пропуску. Про це повідомила прес-служба Б ЕБ

Під час обшуку детективи виявили документи про походження товару та підтверджують його декларування на митному пості сусідньої держави. А ось під час перетину митного кордону України декларування товарів не здійснювалося.

«Вантажний автомобіль із причепом завозив товари в Україну з ухиленням від митних платежів. За результатами невідкладних обшуків виявлено товарно-матеріальні цінності, зокрема: телевізори, зарядні станції, мобільні телефони та планшети, портативні зарядні пристрої, інша електронна техніка та товари», — йдеться у повідомленні.

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