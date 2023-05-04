В українських супермаркетах подешевшав один із овочів — Finance.ua

В українських супермаркетах подешевшав один із овочів Сьогодні 04:48 — Особисті фінанси

Ціна болгарського перцю змінилася лише за півтора місяці — з березня по середину квітня. Овоч подорожчав із 228,96 гривні до 319 гривень, що більше майже на 100 гривень.

Як повідомляють аналітики « Мінфін », перець раптово почав дешевшати.

На початку квітня стався різкий стрибок, але до кінця місяця овоч став доступнішим.

Фахівці повідомляють, що нині середній цінник на нього встановлено на рівні 244,45 гривень за кілограм.

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