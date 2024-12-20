В Україні зростають ціни на моркву — Finance.ua

В Україні зростають ціни на моркву Сьогодні 05:21 — Особисті фінанси

Українські виробники відвантажують якісну моркву за ціною 20−28 грн/кг, що на 83% дорожче, ніж минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє моніторинговий проєкт EastFruit.

«Лише з кінця минулого тижня морква в Україні подорожчала в середньому на 11%, і сьогодні виробники готові відвантажувати цю продукцію за ціною 20−28 грн/кг (0,48 — 0,67 дол./кг) залежно від якості, регіону та інших умов угоди», йдеться у повідомленні.

Ключові гравці ринку зауважують, що зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.

Водночас більшість господарств призупинили продаж якісної моркви, очікуючи вищих цін, тож заклали врожай на зберігання, а до реалізації пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена.

Аналітики EastFruit зазначають, що наразі якісна морква в Україні вже в середньому на 83% дорожча, ніж рік тому. За умови збереження актуальних темпів збуту деякі виробники планують надалі підвищувати ціни.

Як повідомлялось, в Україні минулого тижня здешевшали тепличні огіркичерез низький попит на овоч, що є абсолютно нетиповим для ринку даного сегменту в середині грудня.

Укрінформ За матеріалами:

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