В Україні зростають ціни на моркву — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні зростають ціни на моркву

Особисті фінанси
19
Українські виробники відвантажують якісну моркву за ціною 20−28 грн/кг, що на 83% дорожче, ніж минулого року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє моніторинговий проєкт EastFruit.
«Лише з кінця минулого тижня морква в Україні подорожчала в середньому на 11%, і сьогодні виробники готові відвантажувати цю продукцію за ціною 20−28 грн/кг (0,48 — 0,67 дол./кг) залежно від якості, регіону та інших умов угоди», йдеться у повідомленні.
Ключові гравці ринку зауважують, що зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.
Водночас більшість господарств призупинили продаж якісної моркви, очікуючи вищих цін, тож заклали врожай на зберігання, а до реалізації пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена.
Аналітики EastFruit зазначають, що наразі якісна морква в Україні вже в середньому на 83% дорожча, ніж рік тому. За умови збереження актуальних темпів збуту деякі виробники планують надалі підвищувати ціни.
Як повідомлялось, в Україні минулого тижня здешевшали тепличні огіркичерез низький попит на овоч, що є абсолютно нетиповим для ринку даного сегменту в середині грудня.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.