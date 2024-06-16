В Україні зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі травня (інфографіка) — Finance.ua

В Україні зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі травня (інфографіка) 16.06.2024, 00:17 — Технології&Авто

В Україні зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі травня (інфографіка)

У травні українці придбали 7,4 тисячі усіх мотоциклів, що на 5,8% більше, ніж у минулому місяці. Однак ця цифра на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це дає підстави припустити, що пік сезону настане у наступному місяці.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Читайте також В Україні суттєво зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі березня

Серед загальної кількості 48,7% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 3622 шт.

Зазвичай у сегменті мототехніки більшість угод складають продажі нових транспортних засобів, але у кілька попередніх місяців ця «традиція» порушувалась.

Наразі частка нових ще не досягла обсягу, аби отримати «контрольний пакет акцій», що, можливо, відбудеться у наступні періоди.

На внутрішньому ринку уклали 3183 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало 42,8% від загальної кількості. Лише 8,5% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (635 шт.).

Експерти нагадують, що наведені тут числа отримані від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій. «Тіньова» частина ринку мотоциклів (зокрема — вторинного) залишається поза межами цього огляду.

На думку експертів ІДА, вона може бути досить значною — навіть рівною, а то й більшою за офіційну частину.

Середній вік мотоциклів на ринку (за підсумками травня) склав 11,3 року для тих, які перепродувалися всередині країни, та 12,9 року для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.

Найбільш популярні мотоцикли

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda, Yamaha та Suzuki, також китайські Geon і Lifan. П’ятірка цих виробників займає 45,3% ринку у сегменті.

На внутрішньому ринку найчастіше у травні договори купівлі-продажу укладали щодо Lifan LF (161 шт.), Loncin LX (111 шт.), та Shineray XY серії (107 шт.).

Імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та американському Harley-Davidson. Продукція цих п’яти виробників охоплює 84,6% ринку «мото» (тобто — майже увесь) імпорт.

Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (23 шт.), Kawasaki Ninja (20 шт.), Honda CBR (19 шт.) та Yamaha серії YZF (14 шт.).

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у травні вкотре лідерами стали марки Spark, Lifan та Musstang. Загалом частка китайської продукції складає понад 73% на ринку нових мотоциклів.

Серед нових моделей мотоциклів в Україні першість утримує Spark SP-серії (435 шт.), друге місце вкотре посів Musstang MT (347 шт.), третє (теж без змін відносно попередніх періодів) — Lifan LF (228 шт.).

Також у п’ятірку лідерів нових байків увійшли Loncin LX-серії (204 шт.) та Tekken серії MH (168 шт.).

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.