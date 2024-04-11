В Україні суттєво зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі березня — Finance.ua
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В Україні суттєво зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі березня

Технології&Авто
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В Україні суттєво зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі березня
В Україні суттєво зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі березня
У березні українці придбали 6,2 тисячі мотоциклів. Це істотно більше (на 40,6%), ніж за аналогічний період минулого року, а також мало не удвічі більше, на 87,7%, ніж у лютому поточного року. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Серед загальної кількості 47,7% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2956 штук. На внутрішньому ринку уклали 2656 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 47,7% від загальної кількості. Ще 9,4% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (584 шт.).
Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку:
  1. Lifan LF — 120 шт.
  2. Loncin LX — 96 шт.
  3. Honda CB — 86 шт.
  4. Musstang MT — 76 шт.
  5. Shineray XY — 71 шт.
  6. Spark SP — 63 шт.
  7. Honda CBR — 52 шт.
  8. Geon Scrambler — 50 шт.
  9. Forte FT — 50 шт.
  10. Kovi 250 — 44 шт.
Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону:
  1. Kawasaki Ninja — 26 шт.
  2. Honda CB — 21 шт.
  3. Honda CBR — 18 шт.
  4. Yamaha Drag Star — 17 шт.
  5. Suzuki Address — 16 шт.
  6. Honda CBF — 15 шт.
  7. BMW R-Series — 12 шт.
  8. Kawasaki ER — 9 шт.
  9. Suzuki Skywave — 8 шт.
  10. Kawasaki Z — 8 шт.
Найпопулярніші нові мотоцикли:
  1. Spark SP — 396 шт.
  2. Musstang MT — 368 шт.
  3. Lifan LF — 252 шт.
  4. Loncin LX — 139 шт.
  5. Bajaj Boxer — 117 шт.
  6. Shineray XY — 100 шт.
  7. Tekken Tekken — 99 шт.
  8. Geon DAKAR — 97 шт.
  9. Tekken MH — 90 шт.
  10. Kovi 250 — 83 шт.
За матеріалами:
MMR
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