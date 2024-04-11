В Україні суттєво зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі березня — Finance.ua

В Україні суттєво зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі березня 11.04.2024, 01:48 — Технології&Авто

В Україні суттєво зросли продажі мотоциклів: найпопулярніші моделі березня

У березні українці придбали 6,2 тисячі мотоциклів. Це істотно більше (на 40,6%), ніж за аналогічний період минулого року, а також мало не удвічі більше, на 87,7%, ніж у лютому поточного року. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Серед загальної кількості 47,7% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2956 штук. На внутрішньому ринку уклали 2656 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 47,7% від загальної кількості. Ще 9,4% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (584 шт.).

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку:

Lifan LF — 120 шт. Loncin LX — 96 шт. Honda CB — 86 шт. Musstang MT — 76 шт. Shineray XY — 71 шт. Spark SP — 63 шт. Honda CBR — 52 шт. Geon Scrambler — 50 шт. Forte FT — 50 шт. Kovi 250 — 44 шт.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону:

Kawasaki Ninja — 26 шт. Honda CB — 21 шт. Honda CBR — 18 шт. Yamaha Drag Star — 17 шт. Suzuki Address — 16 шт. Honda CBF — 15 шт. BMW R-Series — 12 шт. Kawasaki ER — 9 шт. Suzuki Skywave — 8 шт. Kawasaki Z — 8 шт.

Найпопулярніші нові мотоцикли:

Spark SP — 396 шт. Musstang MT — 368 шт. Lifan LF — 252 шт. Loncin LX — 139 шт. Bajaj Boxer — 117 шт. Shineray XY — 100 шт. Tekken Tekken — 99 шт. Geon DAKAR — 97 шт. Tekken MH — 90 шт. Kovi 250 — 83 шт.

MMR За матеріалами:

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