В Україні зросли ціни на м’ясо — Finance.ua
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В Україні зросли ціни на м’ясо

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Українцям показали, як змінилися ціни на яловичину, бекон і сало в супермаркетах. Про це повідомляє Хвиля, пише agronews.ua.
Зокрема, середня ціна на яловичину гуляш зросла із січневих 304,08 грн до 313,98 грн за кілограм. Яловичі ребра також незначно подорожчали — з 172,29 грн до 175,45 грн за кілограм.
Більш помітне зростання цін показав бекон «Укрпромпостач» — його середня вартість збільшилася з 434,67 грн до 459,37 грн за кілограм. При цьому розкид цін у різних магазинах доволі значний: від 445,20 грн у Megamarket до 479,00 грн у Novus.
Щодо сала, то його ціни залишилися практично стабільними. Домашнє сало подорожчало всього на 1 гривню — з 232,93 грн до 234,00 грн за кілограм. А солоне сало навіть трохи подешевшало — з 248,34 грн до 242,84 грн за кілограм.
До речі, якщо вам не вистачає грошей, то отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
agronews
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