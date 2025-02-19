В Україні зросли ціни на м’ясо — Finance.ua

В Україні зросли ціни на м’ясо Сьогодні 06:41 — Особисті фінанси

Українцям показали, як змінилися ціни на яловичину, бекон і сало в супермаркетах. Про це повідомляє Хвиля, пише agronews.ua

Зокрема, середня ціна на яловичину гуляш зросла із січневих 304,08 грн до 313,98 грн за кілограм. Яловичі ребра також незначно подорожчали — з 172,29 грн до 175,45 грн за кілограм.

Більш помітне зростання цін показав бекон «Укрпромпостач» — його середня вартість збільшилася з 434,67 грн до 459,37 грн за кілограм. При цьому розкид цін у різних магазинах доволі значний: від 445,20 грн у Megamarket до 479,00 грн у Novus.

Щодо сала, то його ціни залишилися практично стабільними. Домашнє сало подорожчало всього на 1 гривню — з 232,93 грн до 234,00 грн за кілограм. А солоне сало навіть трохи подешевшало — з 248,34 грн до 242,84 грн за кілограм.

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agronews За матеріалами:

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