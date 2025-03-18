В Україні зросло виробництво масла, але споживання скоротилось — Finance.ua

В Україні зросло виробництво масла, але споживання скоротилось Сьогодні 07:12 — Особисті фінанси

Обсяг виробництва масла в Україні зріс, однак споживання продукту значно зменшилось. Високі роздрібні ціни залишаються однією з основних причин цього зниження, оскільки акційні механізми у торгових мережах досі не запустилися масово.

Про це інформує галузеве інформаційно-аналітичне агентство «Інфагро».

Оскільки до Європи можна експортувати лише масло з вмістом жиру 82%, продавці «Селянського» масла наразі не можуть утримати ціну за рахунок експортних поставок.

Зазначається, що зовнішні продажі такого масла обмежені відносно невеликими поставками в Молдову і Казахстан. Знаючи ситуацію на внутрішньому ринку України, імпортери з цих країн не спішать дорого платити за український товар, адже через те, що попит на внутрішньому ринку залишається слабким, деяким українським виробникам доводиться йти на суттєві цінові поступки.

Варто зазначити, що в лютому зовнішні продажі масла зросли на третину порівняно з січнем. У березні експорт масла може досягти рекордних місячних показників з 2022 року.

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