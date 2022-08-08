В Україні зросла кількість імпортерів дизпального у 5 разів — Finance.ua

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В Україні зросла кількість імпортерів дизпального у 5 разів

Енергетика
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В Україні зросла кількість імпортерів дизпального у 5 разів
В Україні зросла кількість імпортерів дизпального у 5 разів
Кількість імпортерів пального в Україну продовжує зростати.
Про це пише експерт Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн.
Зокрема станом на липень минулого року дизпальне імпортувало 71 компанія, а вже у липні-2022 їх кількість виросла до 355.
Кількість імпортерів бензинів у липні цього року зросла до 105, тоді як у липні минулого року іх нараховувалось близько 36. Щодо постачальників автогазу, то торік їх було в середньому 73, зараз — майже 114.
Також, експерт вважає, що вже зовсім скоро на заправках ціна на автогаз впаде до 25,5-26 грн/л, що для середньостатистичної АЗС буде означати заробіток, близький до нуля. Окрім цього, невдовзі уряд може повернути податки на пальне, які скасував навесні.
До повномасштабного вторгення великі обсяги пального в Україну постачалися з росії та білорусі. Зараз вітчизняний ринок пального переорієнтувався на постачання з країн ЄС, зокрема портів Польщі та Румунії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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