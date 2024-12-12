В Україні зріс рівень крайньої бідності, — думка експерта Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

В Україні зріс рівень крайньої бідності, — думка експерта

У 2023-му році кількість людей, які мали доходи на рівні прожиткового мінімуму становила близько 9% від усього населення, що у сім разів більше, ніж показники 2021-го.

Про це розповідає доктор економічних наук Людмила Черенько в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Черенько, у перші роки війни росії та України, з 2014 по 2015-й, бідність в Україні зросла з 16,3% до 51,9%.

«А ця фаза війни ще більш масштабна, і можна було очікувати набагато гіршого. Ми могли б очікувати, що бідність зросте неймовірно, навіть до 80−90%. Але цього не відбулося», — додала вона.

Експерт пояснила, що на початку повномасштабного вторгнення будувались три можливі сценарії розвитку подій. Зрештою виявилось, що Україна все ж пішла по ближчому до оптимістичного сценарію.

Водночас під час війни, як зауважила Черенько, відбувся суттєвий ріст крайньої бідності — коли рівень доходів приближений до офіційного прожиткового мінімуму (2920 гривень у 2024 році).

«У 2021 році людей, які мали доходи на такому рівні, у нас було 1,3%. Фактично в межах статистичної похибки. Якби не повномасштабна війна, то у 2023 році ми б взагалі цю цифру не зафіксували. Але у 2023 році таких людей виявилося майже 9%, відбулося семиразове зростання», — додала вона й пояснила, що, в першу чергу, мова йде про пенсіонерів, людей, які опинились в ситуації втрати майна, чи, наприклад, втрати дому.

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