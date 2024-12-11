В Україні знизився попит на автобуси (популярні моделі) — Finance.ua
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В Україні знизився попит на автобуси (популярні моделі)

Казна та Політика
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В Україні знизився попит на автобуси (популярні моделі)
В Україні знизився попит на автобуси (популярні моделі)
За даними Укравтопром, за минулий місяць український автопарк поповнився 260 автобусами (вкл. мікроавтобуси).
Це на 4% менше, ніж торік. Про це пише Укравтопром.
Втім, порівняно з жовтнем поточного року ринок автобусів збільшився на 10% .Частка нової техніки в цьому обсязі, як і в листопаді 2023р., становила 63%.
Найчастіше минулого місяця вперше зареєстрували:
в частині нових автотранспортних засобів:
  • ZAZ — 39 од.;
  • ATAMAN — 39 од.;
  • FORD — 23 од.
  • 🚌серед вживаних:
  • MERCEDES-BENZ — 29 од.;
  • VDL — 19 од.;
  • IVECO — 9 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнився 1911 автобусами (-24% до аналогічного періоду 2023р.).
З них: нових — 1101 од. (-28%); вживаних — 810 од. (-17%).
За матеріалами:
Finance.ua
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