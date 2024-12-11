В Україні знизився попит на автобуси (популярні моделі) — Finance.ua

В Україні знизився попит на автобуси (популярні моделі) Сьогодні 08:23 — Казна та Політика

В Україні знизився попит на автобуси (популярні моделі)

За даними Укравтопром, за минулий місяць український автопарк поповнився 260 автобусами (вкл. мікроавтобуси).

Це на 4% менше, ніж торік. Про це пише Укравтопром.

Втім, порівняно з жовтнем поточного року ринок автобусів збільшився на 10% .Частка нової техніки в цьому обсязі, як і в листопаді 2023р., становила 63%.

Найчастіше минулого місяця вперше зареєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

ZAZ — 39 од.;

ATAMAN — 39 од.;

FORD — 23 од.

🚌серед вживаних:

MERCEDES-BENZ — 29 од.;

VDL — 19 од.;

IVECO — 9 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнився 1911 автобусами (-24% до аналогічного періоду 2023р.).

З них: нових — 1101 од. (-28%); вживаних — 810 од. (-17%).

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