В Україні знизилися ціни на молоко і вершкове масло — Finance.ua

В Україні знизилися ціни на молоко і вершкове масло Сьогодні 20:40 — Особисті фінанси

В Україні знизилися ціни на молоко і вершкове масло

Ціни на молоко-сировину в Україні знизилися на початку січня під впливом скорочення попиту з боку молокопереробних підприємств у період новорічних свят, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

У галузевій асоціації зазначили, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 6 січня становила 19,10 грн/кг без ПДВ, що на 0,60 грн менше, проти місяця раніше, вищого ґатунку — 18,35 грн/кг без ПДВ (-0,35 грн), першого ґатунку залишилася без змін — 17,65 грн/кг без ПДВ. Середньозважена ціна трьох сортів молока зафіксована на рівні 18,37 грн/кг без ПДВ, що на 0,32 грн менше, ніж у грудні.

«Зниження цін на молоко-сировину в Україні на початку року вплинуло на падіння цін на вершкове масло. Падіння купівельної активності на ринку також традиційно спостерігається в період святкування новорічних свят. Крім того, українські компанії скоротили обсяги експорту вершкового масла в грудні через зниження цін на товар на зовнішніх ринках. (…) На внутрішньому ринку з’явилися надлишки молока-сировини, а максимальні ціни на молоко екстра- та вищого ґатунку пішли вниз через скорочення попиту з боку молокопереробних підприємств», — пояснив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

В АВМ повідомили, що в Україні також спостерігається зниження цін на вершкове масло в поєднанні із зупинкою зростання цін на кисломолочні продукти через обмеження купівельної спроможності з боку населення та скорочення попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку. Через високі ціни на вітчизняні молокопродукти в грудні збільшилися обсяги імпорту в Україну готових молочних продуктів, зокрема сирів.

«Суттєве зниження закупівельних цін в Україні є малоймовірним через збільшення собівартості виробництва молока внаслідок зростання витрат на виробництво кормів і необхідності відповідати екологічним вимогам ЄС», — наголосили в галузевій асоціації.

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