В Україні знизять вартість полісів "Зелена карта" — Finance.ua

В Україні знизять вартість полісів "Зелена карта" Вчора 19:02 — Особисті фінанси

В Україні знизять вартість полісів "Зелена карта"

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 3 жовтня 2022 року запроваджує нові тарифи на поліси « Зелена карта » для тих, хто виїжджає за кордон, повідомляється на сайті Бюро.

Згідно з повідомленням, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів у бік зниження на 5,5%.

Остання зміна тарифів була 26 липня 2022 року у бік підвищення на 26,3%.

Поліси «Зелена карта» ​​реалізуються з 2009 року двох видів: вся Європа, Молдова. Також із 1 січня 2016 року українські поліси «Зелена карта» почали діяти на території Азербайджану.

Нові ціни

вартість полісу «Зелена карта» в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів знижується до 863 грн (раніше — 913 грн), для автобусів — до 3 244 грн (було 3 429 грн), для вантажних автомобілів — до 2 037 грн (було 2 153 грн);

вартість «Зелена карта» на один місяць для легкових автомобілів становить тепер 1 375 грн (раніше 1 453 грн), автобусів — 4 506 грн (було 4 763 грн), вантажівок — 2 703 грн (було 2 858 грн);



вартість піврічного та річного полісів «Зелена карта» для легкових автомобілів — 6 103 грн та 7 555 грн відповідно, для автобусів — 15 773 грн та 29 293 грн, для вантажних автомобілів — 12 799 грн та 24 156 грн відповідно;



вартість полісів для поїздок до Азербайджану та Молдови для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 629 грн (раніше 665 грн), на один місяць — 925 грн (було 978 грн), на півроку — 2 121 грн (2 242 грн), на рік — 3 02 грн (було 3 193 грн).



«Зелена карта» — система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Дія полісу поширюється на територію 44 країн Європи, Азії та Африки.

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