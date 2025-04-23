В Україні знижуються ціни на тепличні огірки — Finance.ua

В Україні знижуються ціни на тепличні огірки
Минулого тижня ціни на тепличні огірки знизилися в середньому на 17% порівняно з попереднім тижнем до 75−125 гривень за кілограм.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
У повідомленні сказано, що тепла погода, що встановилася в країні ще з середини минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих овочів.
Збирання огірків у тепличних господарствах стрімко збільшуються та через різке зростання пропозиції українські виробники змушені знижувати відпускні ціни у цьому сегменті.
Знижувальну цінову динаміку у цьому сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють суттєвим зниженням попиту, а пропозиція огірка на ринку при цьому продовжує стрімко зростати.
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